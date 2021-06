Energia: ministro saudita, Opec+ deve continuare lavoro per stabilizzare mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza tra l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello, nota come Opec + “deve continuare il suo lavoro per stabilizzare il mercato petrolifero e agire in anticipo rispetto alla variazione della domanda nonostante i segnali di miglioramento”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, intervenendo all'apertura della riunione dei capi delegazione Opec+. Nel suo intervento il ministro saudita ha osservato che le campagne di vaccinazione a livello globale stanno procedendo con successo e la domanda di petrolio è cresciuta nei Paesi a più alto consumo come Cina e Stati Uniti. Inoltre, come indicato dal ministro, le scorte petrolifere a livello globale stiano gradualmente diminuendo, avvicinandosi alla media 2015-2019. "Tuttavia, ci sono ancora nuvole all'orizzonte, quindi dobbiamo continuare le consultazioni e monitorare i fondamentali del mercato, agendo in modo proattivo per garantirne la stabilità", ha affermato il ministro dell’Energia saudita.(Res)