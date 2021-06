Terremoto: al via prenotazione telematica per richiesta contributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi la prenotazione telematica delle domande di contributo per la ricostruzione. Da oggi primo giugno i cittadini, i tecnici da loro incaricati, così come gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, possono depositare la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2016. La prenotazione delle domande, con la manifestazione di volontà a presentarle, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 111 del commissario straordinario, Giovanni Legnini, è obbligatoria per chi non avesse ancora presentato le richieste di contributo agli Uffici Speciali regionali e deve avvenire entro il termine fissato allo stato nel prossimo 31 luglio, pena la decadenza del contributo stesso. La manifestazione di volontà deve essere presentata utilizzando l’apposito modello presente sulla nuova piattaforma informatica del commissario alla ricostruzione. (com)