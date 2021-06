Cina: campagna per il "terzo figlio", scetticismo social sulla svolta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commenti critici, sondaggi lanciati e poi eliminati, una poesia intitolata “La vita di un fesso”: la decisione della Cina di consentire alle famiglie di avere fino a tre figli è stata accolta con scetticismo nella Repubblica popolare, e i dubbi e la diffidenza espressi sui social media rivelano la necessità della popolazione di ricevere maggiori dettagli sulle "misure di sostegno" promesse dal governo. Come riporta l'agenzia di stampa "Xinhua" ieri, 31 maggio, il presidente Xi Jinping ha annunciato alla riunione del Politburo del Partito comunista che la Cina revocherà il limite in vigore dal 2016 e consentirà alle coppie di avere fino a tre figli. Numerosi sono stati i commenti critici sui social, in particolare su Sina Weibo, il Twitter cinese. Un utente che ha commentato con la parola “Bah!” la notizia dell’agenzia "Xinhua" ha ricevuto 80 mila “mi piace”. "Onestamente, ciò di cui le persone hanno bisogno sono benefici economici sostanziali, non vacui incoraggiamenti. Le persone non vogliono figli non per la mancanza di una politica idonea, ma perché non possono permetterselo", ha scritto un altro utente su Weibo. Un commento che ha riscosso circa 200 mila "mi piace" esortava il governo a fornire "sussidi essenziali per la maternità e a risolvere il problema del trattamento ingiusto che le donne subiscono sul posto di lavoro". Entrambi i commenti sono rapidamente scomparsi, così come molti altri post critici e un sondaggio sull’opinione degli utenti verso la svolta del Partito comunista. (segue) (Cip)