Cina: campagna per il "terzo figlio", scetticismo social sulla svolta del governo (2)

- "Le donne che lavorano nelle grandi città potrebbero essere ulteriormente discriminate e sarebbe più difficile per loro trovare lavoro dopo i 30 anni", si legge in un altro post su Weibo. E ancora: "Non abbiamo nemmeno il tempo di uscire, come potremmo avere il tempo di avere figli? 996 è il miglior controllo delle nascite!" ha scritto un altro utente riferendosi all'orario di lavoro cinese che va dalle 9:00 alle 21:00 sei giorni alla settimana e che molti datori di lavoro impongono. "Non si può aumentare il tasso di natalità allentando i controlli sulle nascite, ma dando alle persone il tempo di avere relazioni e vivere una vita decente!", ha incalzato un altro utente. Persino una poesia, intitolata "La vita di un fesso", ha fatto il giro del web in poco tempo: “Una famiglia, due partner, tre figli, quattro nonni, alle otto del mattino si va a lavorare, alle nove della sera si stacca, ti fai in dieci per lo sforzo, e hai ancora un mutuo da un milione da pagare”. (segue) (Cip)