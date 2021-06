Cina: campagna per il "terzo figlio", scetticismo social sulla svolta del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di incoraggiare una maggiore natalità, la cosiddetta "campagna per il terzo figlio" è considerata una risposta del governo ai recenti dati del settimo censimento decennale, che indicano un rapido invecchiamento della popolazione e un costante calo della natalità. "La nuova politica vedrà la Cina ridurre i costi dell'istruzione, aumentare i crediti fiscali e le sovvenzioni per gli alloggi e garantire gli interessi legali delle donne lavoratrici", ha dichiarato il presidente Xi, tuttavia senza fornire ulteriori dettagli in merito. Lo scetticismo pubblico è legato principalmente agli aiuti promessi ai cittadini per il pagamento di tasse e per l'acquisto di alloggi. Il governo ha accennato a "incentivi aggiuntivi", ma negli ultimi anni il Partito comunista si è mostrato reticente ad aumentare le spese per i servizi a favore dei cittadini. La spesa pubblica per la sanità, ad esempio, nel 2018 è stato pari al 3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), la metà della media globale, mentre gli investimenti per l'istruzione sono arrivati al 4 per cento, stando ai dati forniti dalla Banca mondiale. (Cip)