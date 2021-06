Argentina-Vietnam: Buenos Aires e Hanoi concordano rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Argentina e Vietnam hanno concordato di rafforzare la cooperazione integrale tra i due paesi avviata nel 2010, in particolare nei settori della cooperazione scientifica e tecnologica e della difesa. Lo rende noto una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Buenos Aires al termine della 7ma riunione bilaterale tenuta lunedì in modo virtuale tra le due delegazioni guidate rispettivamente dal viceministro argentino, Pablo Tettamanti, e dal suo omologo vietnamita Nguyen Quoc Dung. Durante l'incontro, si legge nella nota, "si è discusso sulla convenienza di esplorare nuove aree di lavoro congiunto come scienza e tecnologia e cooperazione aerospaziale e di avanzare nella negoziazione di accordi in materia di difesa e prevenzione della tratta di esseri umani". I viceministri hanno quindi "scambiato punti di vista su temi di interesse regionale e multilaterale e condiviso esperienze sulla gestione della pandemia di Covid-19, sottolineando l'importanza della solidarietà globale per affrontare le sfide presenti e future".(Abu)