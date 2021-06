Etiopia: governo denuncia "falso" audio del premier Ahmed su sue ambizioni di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha definito "falsa" la registrazione audio in cui il premier afferma che preferirebbe morire piuttosto che cedere il potere. La clip audio è stata pubblicata dal gruppo editoriale "Kello Media" – una società di media digitale con sede negli Stati Uniti che si descrive come apartitica – che sostiene di averla registrata nel corso di una riunione ad alto livello del Partito della prosperità (Pp), al potere in Etiopia. Nella clip si sente una voce affermare: "Posso dirvi questo e non c'è dubbio o mistero al riguardo: abbiamo vinto le elezioni. Nessuno potrà formare un governo nei prossimi 10 anni. Preferirei morire piuttosto che cedere il potere", seguita dagli applausi dei partecipanti all'incontro. In una nota diffusa oggi, il governo afferma che l'audio è stato montato mettendo insieme pezzi di discorsi diversi. "Il presunto audio trapelato del primo ministro durante la riunione del Partito della prosperità della scorsa settimana è una raccolta audio falsa che è stata messa insieme attingendo a diverse osservazioni fatte dal primo ministro e modificandolo in una compilation", si legge nella dichiarazione, in cui l'ufficio del premier invita i cittadini etiopi "a essere vigili su questo tipo di campagne di disinformazione". Il primo ministro Ahmed è nell'occhio del ciclone per via delle numerose accuse di atrocità commesse dalle truppe etiopi ed eritree nel Tigrè. Le elezioni in Etiopia sono state rinviate più volte e dovrebbero tenersi il prossimo 21 giugno. (Res)