Latina: Calandrini (Fd'I), mancata chiusura Commissione tributaria è ottima notizia

- "Apprendo con piacere che il ministero dell’Economia ha scongiurato la chiusura degli Commissione Regionale Tributaria di Latina". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini. "La chiusura sarebbe stata un grave problema per l’utenza - aggiunge - costretta a ricorrere alla già sovraccarica sede di Roma, con un aggravio di costi e disagi, e il rischio di un notevole ritardo anche nei tempi di risoluzione dei contenziosi. Adesso auspico che il governo si impegni anche a rendere la Commissione Regionale Tributaria di Latina pienamente operativa con il giusto e necessario apporto di magistrati e assistenti, come avevo già chiesto nell’interrogazione depositata le scorse settimane ai ministri Franco e Cartabia".. (Com)