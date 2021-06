Tunisia: lavoratori giacimento Meskar soccorrono imbarcazione con a bordo 95 migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del giacimento di gas Meskar, situato tra Zarzis e Sfax, sono intervenuti oggi per soccorrere una barcone di legno con a bordo 95 migranti salpato dalla Libia. Lo riporta il sito web tunisino "Nessma", informando che i lavoratori sono intervenuti prima dell'arrivo della Guardia costiera tunisina che ha condotto l'operazione di salvataggio. Le persone soccorse sono state trasferite a Sfax per intraprendere le procedure legali e in seguito consegnate alla Mezzaluna Rossa tunisina per ricevere le cure necessarie e resteranno per il momento in quarantena obbligatoria, per poi sottoporsi al tampone Covid.(Tut)