Decreto Sostegni bis: De Poli (Udc), assurda e ingiusta esclusione materne paritarie da aiuti, urge correzione in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni bis "esclude le scuole materne paritarie dagli aiuti previsti. E’ una decisione assurda, ingiusta e inspiegabile". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli, che accoglie l’allarme lanciato dalla Fism, federazione italiana scuole materne. "In Parlamento la parola d’ordine sarà correggere questa misura. Nel decreto infatti ci sono 50 milioni di contributi alle paritarie ma da tali fondi sono escluse le scuole dell’infanzia. Stiamo parlando di una realtà di 6.700 scuole che offrono servizi educativi a mezzo milione di bambini e alle loro famiglie. In Parlamento ci impegneremo affinché venga posto rimedio a questa esclusione”, conclude De Poli. (Com)