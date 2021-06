Montagna: nasce tavolo nazionale, giovedì presentazione con Gelmini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 3 giugno, alle 12, si terrà una conferenza stampa per presentare la nascita, su iniziativa del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, di un tavolo tecnico scientifico nazionale per l’attuazione della strategia per la montagna. Il tavolo tecnico scientifico sarà composto da ricercatori, giuristi e professionisti, e avrà l’obiettivo di mettere a sistema il lavoro già svolto in seno agli Stati generali della montagna. All’incontro, che si svolgerà in videoconferenza, prenderanno parte Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie; Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Erik Lavevaz, presidente della Regione Valle d’Aosta e coordinatore delle politiche della montagna nella Conferenza delle Regioni; Emanuela Corda, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Marco Bussone, presidente dell’Uncem (l’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani); Roberto Pella, vice presidente vicario dell’Anci; Massimo Castelli, coordinatore piccoli Comuni dell’Anci; Daniele Formiconi, responsabile area piccoli Comuni dell’Anci; Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno e delegato dell’Upi per le Province montane; Carlo Personeni, presidente di Federbim (la Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano); Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia). (com)