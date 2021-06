Hong Kong: omaggio musicale all'Italia in occasione della Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della Repubblica, artisti italiani e locali, accompagnati dalla prestigiosa Hong Kong Philharmonic Orchestra, hanno reso omaggio all'Italia con uno spettacolo musicale nel principale teatro di Hong Kong, il City Hall Theatre. Lo riferito un comunicato del Consolato generale d'Italia a Hong Kong che ha organizzato l'iniziativa. La prima celebrazione dal vivo di una festa nazionale nella metropoli asiatica dall'inizio della pandemia. Nel presentare il programma della serata, il console generale Clemente Contestabile ha reso omaggio alle vittime della pandemia e agli operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid-19 in Italia, ricordando i progressi compiuti dal nostro Paese nella campagna vaccinale e nel rilancio dell'economia. L'orchestra cittadina, diretta per l'occasione dal maestro Lorenzo Iosco e sei artisti, tra i quali nomi di prestigio della lirica cinese come Warren Mok e Louise Kwong e il violinista italiano Gian Paolo Peloso, hanno proposto al pubblico un repertorio di grandi classici e successi contemporanei del nostro Paese: da Puccini a Verdi, da Paganini a Morricone, chiudendo con le musiche di Raoul Casadei. Hanno presenziato al concerto importanti autorità locali quali il Segretario alle Finanze, Paul Chan, e il Segretario al Commercio e allo Sviluppo Economico, Edward Yau. Nel corso della serata, il console generale Contestabile ha consegnato le onorificenze dell'Ordine della Stella d'Italia, conferite dal presidente della Repubblica a quattro autorevoli personalità locali e italiane che hanno contribuito allo sviluppo dei rapporti tra Italia e Hong Kong. (Res)