Sanità: Agenas su linee guida riforma lombarda, recepite indicazioni Ministero

- Le linee guida presentate da Regione Lombardia per la revisione della legge regionale 23/2015 hanno ricevuto un parere positivo da parte di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari Regionali). Lo ha dichiarato durante il suo intervento in Commissione sanità, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, che ha letto la risposta ricevuta dal direttore generale di Agenas Domenico Mantoan. In seguito all'invio della dgr e delle relative linee guida "ritengo che il contenuto abbia recepito le indicazioni del Ministero della Salute - afferma Mantoan nella comunicazione - auspico una conseguente adozione in legge dei contenuti presenti nella dgr esaminata". (Rem)