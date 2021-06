Covid: Ema, sì a ulteriori linee produzioni in sito belga di Puurs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l'approvazione di ulteriori linee di produzione e riempimento presso il sito di produzione del vaccino di Pfizer a Puurs, in Belgio. Lo si apprende dall'Ema. La raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema dovrebbe avere un impatto significativo e immediato sulla fornitura di Comirnaty, il vaccino anti Covid 19 sviluppato da BioNTech e Pfizer, nell'Unione europea. Sulla base della revisione dei dati presentati da BioNTech Manufacturing GmbH, la decisione dell'Ema riafferma che l'impianto di Puurs è in grado di produrre costantemente vaccini di alta qualità e permette a Pfizer/BioNTech di aumentare i volumi di vaccini prodotti in questo sito. (Beb)