Editoria: Verini (Pd), sostegni al settore

- "Difendere la libertà di informazione, il lavoro e la dignità dei giornalisti significa difendere la libertà di tutti. Come Pd in Parlamento siamo impegnati per cancellare la pena del carcere ai giornalisti per i reati di diffamazione, contro le querele-bavaglio fatte per intimidire il giornalismo d'inchiesta. In un momento di drammatica crisi ci battiamo per sostegni veri all'Editoria, anche a quella locale che svolge un ruolo fondamentale. E contro il precariato, il lavoro nero e per rapporti di lavoro trasparenti ed equi". Lo afferma, in una nota, il deputato del Pd Walter Verini, coordinatore del comitato contro le intimidazioni ai giornalisti della commissione parlamentare Antimafia, presente stamattina a Perugia alla manifestazione organizzata nelle piazze italiane dalla Fnsi - aggiunge -. Ed è necessario intervenire per risolvere la crisi Inpgi, lo squilibrio insopportabile tra uscite ed entrate contributive. Per questo come Pd abbiamo presentato una risoluzione in commissione Cultura della Camera, sulla quale auspichiamo la convergenza di tutte le forze parlamentari e una forte attenzione da parte del governo". (com)