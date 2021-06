Kosovo: inviato Ue Lajcak e vice assistente segretario Usa Palmer in visita a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo introdurrà le misure di reciprocità nei confronti della Serbia "ma non immediatamente", ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti, intervenendo la scorsa settimana nell'Assemblea nazionale di Pristina. "Non andremo di fretta, ma lavoreremo lentamente per la loro realizzazione", ha spiegato Kurti. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, il primo ministro kosovaro Kurti ha cambiato posizione su diversi temi legati al dialogo tra Pristina e Belgrado. Parlando dopo l'incontro avuto con Kurti, il leader dell'Ldk ha detto di aver "notato che il primo ministro ha cambiato posizione non solo sulla reciprocità ma anche su molti altri temi del dialogo". Il leader dell'Ldk ha ribadito che il partito da lui guidato ha consegnato all'esecutivo di Kurti tutti i documenti relativi al dialogo trattati dal precedente governo guidato da Avdullah Hoti: "Se li hanno persi possono chiederli nuovamente", ha detto. Secondo il leader dell'Ldk, infine, il coinvolgimento degli Stati Uniti nel dialogo tra Kosovo e Serbia "è senza dubbio imprescindibile". (segue) (Alt)