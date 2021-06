Kosovo: Covid, al via da oggi allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi il Kosovo procede con un allentamento delle restrizioni contro il Covid-19, che prevedono tra l'altro l'abolizione del coprifuoco notturno. Le misure scattano alla mezzanotte di oggi dopo l'approvazione del ministero della Sanità di Pristina. E' previsto un allentamento anche nelle restrizioni per i raduni tra le persone, che saranno ammessi fino a 50 persone all'interno e 100 all'esterno sempre mantenendo una distanza di un metro e mezzo. Tale limite viene tuttavia ridotto per gli incontri oltre la mezzanotte. I matrimoni rimarranno non autorizzati fino al 15 giugno, quando verrà annunciata la nuova regolamentazione in materia.(Alt)