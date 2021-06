Balcani: fonti stampa, Sfab Usa impiegate in esercitazioni per limitare influenza di Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate di assistenza alle forze di sicurezza militari statunitensi (Sfab), note anche come "berretti marroni", formate per cooperare con gli eserciti di tutto il mondo nel tentativo di Washington di frenare l'influenza di Mosca e Pechino nelle regioni critiche per gli Stati Uniti, hanno preso parte all’esercitazione militare Defender Europe 21 nei Balcani. Secondo il sito web “Balkanska bezbednosna mreza”, l'unità è composta da squadre di istruttori con il compito di fornire assistenza agli alleati. La compagnia ha partecipato all'esercitazione " Immediate Response 21" nei campi di addestramento di Manjaca, in Bosnia-Erzegovina, Babaj Boks in Kosovo, e Krivolak e Biza in Albania. Tre squadre delle Sfab sono state inviate in Macedonia del Nord e Albania, mentre una ciascuna sono state in Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Le unità hanno lavorato fornendo assistenza alle forze di combattimento alleate, alla polizia, alla dogana e alle agenzie di sicurezza. Nel nuovo ambiente globale, le unità delle Sfab possono essere viste come parte della politica statunitense di limitare l'influenza russa e cinese", ha scritto il portale. (Seb)