Covid: Ue, nuovi versamenti assistenza macrofinanziaria a Tunisia e Paesi balcanici (2)

Per il Kosovo, questa è la seconda e ultima tranche del suo programma di Amf da 100 milioni di euro. Il Kosovo ha soddisfatto le condizioni politiche concordate con l'Ue per l'erogazione della seconda tranche di 50 milioni di euro del programma. Queste comprendevano importanti misure per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche, aumentare la stabilità finanziaria, rafforzare il buon governo e la lotta alla corruzione, nonché iniziative per aumentare l'occupazione giovanile. Per il Montenegro, questa è la seconda e ultima tranche del suo programma di Amf da 60 milioni di euro. Il Montenegro ha soddisfatto le condizioni politiche concordate con l'Ue per il rilascio del secondo versamento di 30 milioni di euro nell'ambito del programma. Queste includevano importanti misure nei settori della gestione delle finanze pubbliche, della stabilità finanziaria, del buon governo e della lotta alla corruzione, del miglioramento del contesto imprenditoriale e della protezione sociale. Per la Macedonia del Nord, questa è la seconda e ultima tranche del suo programma di Amf da 160 milioni di euro.