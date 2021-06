Aerospazio: direttore generale dell'Esa Aschbacher visita stabilimento di Thales Alenia Space (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un onore per la delegazione dell'Esa essere accolta nella sede di Thales Alenia Space a Roma dai massimi rappresentanti di Thales e Leonardo. La visita ha confermato, ancora una volta, l' eccellenza della nostra industria europea e la sua capacità di essere al servizio dell'Europa, sia per i suoi programmi spaziali che per la sua competitività globale. Le priorità stabilite nell'Agenda 2025 possono essere realizzate con successo solo grazie a una stretta collaborazione tra tutti i soggetti interessati, compresa l'industria. Grazie a questa visita, oggi, ho avuto la netta sensazione che Thales Alenia Space abbia colto le sfide facendo leva sui suoi punti di forza e le sue risorse", ha commentato Joseph Aschbacher, direttore generale dell'Esa. (Com)