Rai: Roggiani (Pd), necessario impegno comune per realizzare cambiamento di cui azienda ha bisogno

- La segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani dichiara in una nota: "Dalla valorizzazione del centro di produzione Rai del Portello di Milano passa il rilancio dell’intera azienda. Sarebbe davvero un peccato vedere sminuita una grande opportunità come quella che ci troviamo di fronte, dopo anni di attese. I dibattiti attuali sono surreali e mirano a ridurre una questione importante in un derby o peggio in un acceso confronto campanilistico. Non vi è alcuna competizione, l’obiettivo è naturalmente quello di rafforzare entrambe le sedi, quella romana e quella del capoluogo lombardo, nell’ottica generale di portare nuovi stimoli al sistema radiotelevisivo pubblico. Questo progetto, che risale al 2017, è rimasto inattuato per fin troppo tempo. Adesso che ci sono tutte le condizioni, l’impegno deve essere comune per realizzare quel cambiamento innovativo e culturale di cui la Rai ha bisogno per essere al passo di una società in continuo fermento". (Com)