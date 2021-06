Roma: Calenda ironizza su targa Ciampi, Ferrara mi ha beccato, con lobby travertino ho tolto G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hai beccato. Tutta la notte a scalpellare la G insieme alla lobby del travertino". Così in un tweet Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, replica al consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, che in riferimento all'errore sulla targa dedicata a Carlo Azeglio Ciampi ha lasciato intendere che potesse esserci dietro un complotto. Rispetto a quanto accaduto stamane, in un altro tweet, Calenda scrive: "Inaugurazione della piazza intitolata al presidente emerito Ciampi. Presenti i presidenti di Repubblica, Senato e Camera, ospiti della sindaca Raggi. Non si scopre la targa perché sarebbe scheggiata. Bugia, in realtà è stato scritto male il nome di Ciampi. Anche basta". (Rer)