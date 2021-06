Energia: Cremlino, decisioni Usa di non imporre sanzioni a Nord Stream 2 sono benvenute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza della decisione della Casa Bianca di non imporre nuove sanzioni contro il progetto del gasdotto Nord Stream 2: questa posizione è ovviamente benvenuta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non imporranno nuove sanzioni nei confronti del gasdotto in fase di completamento nel Mar Baltico che invierà forniture dirette di gas dalla Russia alla Germania. (Rum)