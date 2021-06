Speciale infrastrutture: Civitavecchia, Federlazio e Legacoop incontrano sindaco Tedesco su sviluppo dell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federlazio e Legacoop Lazio hanno incontrato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco per discutere del "Documento di sviluppo dell'area di Civitavecchia", recentemente predisposto dalle due Associazioni ed inviato ai principali attori del territorio. Nel corso dell'incontro si è parlato delle proposte contenute nel documento che prevedono un nuovo modello di sviluppo del territorio, partendo dalle principali criticità, legate alla difficile situazione produttiva ed economica aggravata dall'emergenza della pandemia, per arrivare a quanto andrebbe realizzato per far ripartire il comprensorio di Civitavecchia. Si è discusso, infatti, non solo di Enel e del processo di phase-out dal carbone, del mantenimento dell'area di Civitavecchia quale polo energetico, ma anche dell'area portuale, dei possibili strumenti di sostegno e di salvaguardia delle imprese, di attrattività del territorio per aumentare gli investimenti e del potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie. (Com)