Speciale infrastrutture: Mite, impegno a favore di mobilità sostenibile grazie a misure Pnrr

- Il ministero della Transizione ecologica (Mite), in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, dichiara il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile, "che sta concretizzando con la misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Lo riferisce una nota del ministero. "Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta: si celebra il simbolo del trasporto sostenibile, un messaggio per promuovere la sostenibilità dei consumi e della produzione, con un impatto positivo sul clima. Istituita ufficialmente nel 2018 con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di stimolare in tutto il Pianeta l’uso della bicicletta, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, l’educazione fisica delle giovani generazioni e in generale la tutela della salute per la prevenzione delle malattie cardiovascolari", si legge nella nota. Il Pnrr (M2c2 – investimento 4.1) "prevede l’impiego di 0,6 miliardi con l’obiettivo di realizzare 570 km di 'piste ciclabili urbane' e 1250 km di 'piste ciclabili turistiche'. Va inoltre sottolineato - aggiunge il ministero - che, sulla base delle stime del rapporto Mobilitaria 2021 redatto da Kyoto Club, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), sarà possibile realizzare entro il 2026, ben 5.000 km di ciclovie urbane e 10 mila km di ciclovie turistiche e collegamento extraurbano, in considerazione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums) approvati, del Piano nazionale ciclovie turistiche e della facile cantierabilità di infrastrutture leggere disseminate nelle città e nei territori". (Com)