Speciale infrastrutture: Siracusano (FI), bene semplificazioni, adesso giustizia, fisco e infrastrutture

- "Dopo il dramma che abbiamo vissuto con questa pandemia, adesso abbiamo l'obbligo di fare le riforme epocali che l'Italia aspetta da anni. Bene ha fatto il governo a partire subito dalle semplificazioni: siamo un grande Paese e dobbiamo rendere snelle e immediate le procedure, gli italiani non hanno bisogno di controlli opprimenti". Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a "Start", su SkyTg24. "E poi servono le riforme della giustizia e del fisco, così come occorre accelerare gli investimenti per le infrastrutture, soprattutto al Sud per superare il divario con il resto del Paese. Queste sono le opportunità da cogliere", ha aggiunto. (com)