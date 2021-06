Algeria: giornalista condannata a 3 mesi per oltraggio alla corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornalista algerina è stata condannata a tre mesi con la condizionale e al pagamento di una ammenda di 20.000 dinari (122 euro) dal tribunale di Sidi M’hamed per oltraggio alla corte. Secondo il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti, la giornalista condannata è Kenza Khatto, che lavorava presso l'emittente privata “Radio M”. La donna è stata assolta, dallo stesso tribunale, dall’accusa di attacco all’unità nazionale. Durante la seduta del processo del 25 maggio, l’accusa aveva chiesto per la giornalista la condanna a un anno di carcere. La Khatto era stata arrestata lo scorso 14 maggio ad Algeri mentre stava fornendo copertura mediatica alla 117ma marcia del movimento anti-governativo Al Hirak. La donna era stata trattenuta in custodia da parte delle forze di sicurezza per quattro giorni prima di comparire il 18 maggio davanti al pubblico ministero presso il tribunale di Sidi M'hamed. Presentata quindi davanti al giudice per una comparizione immediata, la giornalista doveva essere processata già il 18 maggio, ma il suo processo è stato rinviato al 25 maggio ed è stata poi rilasciata a seguito di un malore.(Ala)