Bangladesh: rimesse pari a 2,17 miliardi di dollari a maggio, mai così alte da luglio 2020

- Le rimesse in Bangladesh sono state pari a 2,17 miliardi di dollari nel mese di maggio, il dato più alto dal luglio del 2020. Lo si evince dai dati pubblicati oggi dalla banca centrale, che indicano il denaro inviato in patria dai lavoratori emigrati all’estero durante la seconda ondata della pandemia di Covid-19. Le rimesse dello scorso mese sono cresciute del 5 per cento rispetto ai 2,06 miliardi di dollari di aprile. A gennaio erano state pari a 1,96 miliardi di dollari, a febbraio 1,78 miliardi e a marzo 1,91 miliardi. In totale nel 2021 le rimesse sono state pari a quasi 10 miliardi di dollari.(Inn)