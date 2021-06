Speciale energia: Omv Petrom, accelerare su legislazione per velocizzare progetti nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di estrazione del gas del Mar Nero è in ritardo di quattro anni e le autorità della Romania dovrebbero modificare la legislazione in modo che non succeda lo stesso con altri progetti. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Omv Petrom, Christina Verchere. "Sono relativamente nuova in Romania ed è un posto fantastico che si può chiamare 'casa'. Penso che l'aspetto chiave per me sia come trasporre tutte le idee che abbiamo in realtà, perché stiamo parlando di molte idee", ha detto Verchere, indicando i fondi europei come un'enorme opportunità per la Romania e sottolineando che per attirarli è necessario modificare la legislazione. "La transizione energetica sta arrivando, la strada è stata tracciata. Ora dobbiamo vedere come possiamo rendere questo una realtà, con tutto il contesto locale e regionale", ha detto. (Rob)