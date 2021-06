Spagna: Congresso, Sanchez non riferirà in Aula su crisi con Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del Congresso dei deputati spagnolo (Camera bassa del Parlamento di Madrid) ha respinto la richiesta del Partito popolare (Pp) di convocare il presidente del governo, Pedro Sanchez, per riferire in Aula in merito alla crisi diplomatica con il Marocco. La richiesta è stata rifiutata grazie ai partiti che hanno favorito l'investitura del premier. La portavoce del Pp al Congresso, Cuca Gamarra, che ha definito questa scelta "estremamente grave" in quanto considera il Congresso "solo luogo per convalidare decreti". Per la portavoce, "una cosa è voler mettere a tacere il suo partito (il Partito socialista operaio spagnolo), ma non può mettere a tacere la sovranità nazionale", è l'attacco di Gamarra al premier Sanchez. "La crisi c'è ancora, sta peggiorando e richiede una risposta statale che il governo non sta portando avanti", ha aggiunto la portavoce del Pp. (Spm)