Vaccino: Ianaro (M5s), commissione europea attenda decisione Parlamento Ue su brevetti

- La deputata del Movimento cinque stelle, Angela Ianaro, sottolinea che "l’Europa deve prendere una posizione chiara sulla sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19 e di tutti i diritti di proprietà intellettuale per produrli. Come M5s - continua la parlamentare in una nota - portiamo avanti da tempo questa posizione in Parlamento, e con la mozione a mia prima firma approvata alla Camera, il governo si è impegnato ad agire nelle sedi europee per la sospensione temporanea dei brevetti. Per questo riteniamo fondamentale l’appuntamento della prossima settimana, dove il Parlamento europeo, nella plenaria di Strasburgo, prenderà una posizione ufficiale sul tema". L'esponente pentastellata aggiunge: "Auspichiamo, quindi, che la commissione europea attenda la decisione dei rappresentanti dei cittadini europei in Parlamento, prima di qualsiasi presa di posizione sul tema. Il nostro Paese, attraverso le parole del premier Mario Draghi, ha aperto un varco in tal senso, portando avanti la linea proposta dal Movimento sulla sospensione temporanea dei brevetti e l’utilizzo delle licenze obbligatorie". (segue) (Com)