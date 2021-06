Slovacchia: presidente non accetterà dimissioni da ministro Agricoltura senza un sostituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, non accetterà le dimissioni del ministro dell'Agricoltura, Jan Micovsky, finché non sarà individuato chi lo sostituisca. Lo ha fatto sapere il suo portavoce, Martin Strizinec, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". "La presidente accetterà le dimissioni in accordo con il primo ministro, Eduard Heger, quando sarà chiaro chi debba diventare il suo successore" alla guida del dicastero, ha spiegato Strizinec. Micovsky ha annunciato di voler rassegnare le dimissioni da ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale una settimana fa. (segue) (Vap)