Slovacchia: presidente non accetterà dimissioni da ministro Agricoltura senza un sostituto (2)

- Il ministro ha giustificato la sua decisione con quello che sta accadendo in relazione al Fondo slovacco che gestisce gli immobili agricoli di proprietà statale (Spf), in particolare l'arresto per corruzione della sua direttrice generale, Gabriela Bartosova. Micovsky, membro del partito Gente comune e personalità indipendenti (Olano), ha chiesto scusa alle persone che credono che "questo Paese e questo ministero possano essere gestiti meglio" e ha aggiunto che sarebbe una vergogna essere parte di un movimento anticorruzione e allo stesso tempo sottovalutare simili problemi. Il ministro dimissionario ha dichiarato che l'anno scorso, dopo le elezioni parlamentari, il nome di Bartosova gli era stato suggerito come possibile guida dell'Spf da colleghi di partito per la sua professionalità e le sue qualità morali. Successivamente è emerso un passato legame, vecchio di una decina di anni, di Bartosova con un criminale di nome Milos Kastan. "Un dettaglio della sua vita che aveva omesso dal curriculum", ha detto Micovsky, che ha poi smentito le indiscrezioni di stampa per le quali sarebbe un amico della madre di Bartosova e che quest'ultima sarebbe stata raccomandata al vertice dell'Spf. (Vap)