Tunisia: premier Mechichi torna dalla visita in Qatar, “un successo su tutti i fronti”

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha definito “un successo su tutti i fronti” la sua recente visita in Qatar, svolta dal 29 al 31 maggio. Lo ha detto lo stesso capo del governo in un'intervista con l'agenzia di stampa qatariota “Qna”. I risultati della missione “porteranno il livello delle relazioni fraterne tra i due paesi verso orizzonti più ampi nell'interesse dei due popoli fraterni", ha detto Mechichi. "Sono felice e orgoglioso - ha aggiunto il premier - per questa visita di grande successo, le missioni tunisine sono sempre state una fonte di soddisfazione e orgoglio data la natura delle relazioni fraterne tra i due Paesi". Il primo ministro ha descritto il suo incontro con lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, come “costruttivo e fruttuoso”, affermando al riguardo: "Ho sentito durante l'incontro la volontà della leadership del Qatar di continuare a sostenere la Tunisia". Mechichi ha sottolineato che "gli incontri sono stati eccellenti e hanno portato messaggi positivi e di sostegno, che riflettono la volontà di rafforzare e sviluppare le relazioni economiche e di investimento tra Qatar e Tunisia". Infine, il premier ha detto durante la visita di aver discusso della possibilità di organizzare un forum economico tunisino-qatariota, che riunirà “fratelli, amici e partner economici e finanziari per sostenere la Tunisia e aiutarla a superare le attuali difficoltà economiche". (Tut)