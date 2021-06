Roma: Bellucci (Fd'I), figura pessima Raggi di fronte a cariche Stato e presidente Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima figuraccia per la sindaca Raggi, che oggi, in occasione dell'intitolazione di un tratto del lungotevere all'ex presidente Ciampi, si è superata davanti agli occhi del presidente della Repubblica Mattarella e dei presidenti di Camera e Senato presenti alla cerimonia". Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato di Fratelli d'Italia. "Dopo aver confuso l'Arena di Nimes con il Colosseo, ci offre una nuova dimostrazione della scarsa conoscenza della storia d'Italia trasformando Carlo Azeglio Ciampi in Carlo 'Azelio' Ciampi. Una figura pessima, di fronte alle massime cariche dello Stato, l'esempio dell'incompetenza e del pressapochismo che circonda l'operato di una Giunta così in preda alle smanie elettorali da non curarsi nemmeno di ciò che inaugura. Sempre più in basso, come le voragini", conclude.(Com)