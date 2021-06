Ruanda: arrestato blogger accusato di negare il genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ruanda hanno arrestato il blogger ed ex docente universitario Aimable Karasira con l'accusa di aver negato il genocidio del 1994. In una dichiarazione diffusa oggi, l'ufficio investigativo del Ruanda ha motivato la decisione con il fatto che l'uomo avrebbe alimentato la divisione nel Paese. Se ritenuto colpevole, Karasira rischia più di dieci anni di carcere. In un video pubblicato il mese scorso, l'uomo ha accusato il governo guidato dal Fronte patriottico ruandese (Fpr) del presidente Paul Kagame di alimentare l'odio e ha messo in dubbio alcuni aspetti del genocidio dei tutsi. Diversi gruppi per i diritti umani in Ruanda criticano il governo di Kagame di aver represso la libertà di parola e aver abusato delle leggi sulla negazione del genocidio per mettere a tacere il dissenso. (Res)