Emirati: dal primo luglio riprendono voli tra Dubai e Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Fly Emirates riprenderà i voli tra Dubai e Venezia dal primo luglio, offrendo tre collegamenti alla settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. L’obiettivo è quello di aumentare la connettività commerciale e turistica tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia. Secondo la “Wam”, la compagnia aerea inoltre aumenterà la rotta per Milano da otto a dieci voli settimanali in luglio. Questo comprenderà un servizio giornaliero sulla rotta Dubai-Milano-New York Jfk e un volo trisettimanale di ritorno tra Dubai e Milano. I nuovi voli portano i servizi totali della compagnia aerea in Italia a 21 voli settimanali verso quattro città a partire da luglio, compresi cinque voli settimanali per Roma e tre voli settimanali per Bologna. "L'espansione dei servizi di volo di Emirates in Italia segue l'inizio degli accordi sui voli 'Covid-tested’, che permettono ai suoi passeggeri di viaggiare in Italia senza quarantena all'arrivo", ha riferito l'agenzia di stampa. (segue) (Res)