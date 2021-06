Emirati: dal primo luglio riprendono voli tra Dubai e Venezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore le disposizioni di volo Covid-tested e vorremmo ringraziare le autorità italiane e degli Emirati arabi per i loro continui sforzi per facilitare e agevolare i viaggi internazionali", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Emirates, lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, che ha aggiunto: "Come hub commerciale globale e sede di persone provenienti da più di 200 nazioni, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti non hanno risparmiato alcuno sforzo per mantenere le comunità al sicuro dalla pandemia: dal nostro programma di vaccinazione, leader mondiale, ai nostri protocolli di biosicurezza in tutti i settori, comprese le strutture ricreative e di intrattenimento, alle scuole, alle imprese e agli aeroporti". A partire da domani, 2 giugno, coloro che viaggiano sui voli Emirates per l'Italia dai due anni in su devono essere in possesso di un risultato negativo del test molecolare Covid-19, valido per 48 ore prima della partenza. (Res)