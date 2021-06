© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle è titolare dei dati ed è l'unico soggetto che può disporne per fini istituzionali: il Garante della privacy fa chiarezza e Rousseau deve rispettare quanto stabilito. Lo scrive su Twitter la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. "Non c’è più tempo da perdere, ora al lavoro per rilanciare il nostro Movimento, uniti con Conte", aggiunge. (Rin)