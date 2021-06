Malesia: Covid, accordo con Duopharma Biothech per 6,4 milioni di vaccini Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi la Malesia è entrata in “lockdown” per due settimane. Secondo il ministro per la Sicurezza, Ismail Sabri Yaakob, solo 17 settori considerati “essenziali” saranno autorizzati ad operare durante il blocco. Rimarranno chiusi, infatti, centri commerciali e fabbriche e i cittadini potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni solo per spese di prima necessità come cibo e farmaci, o assistenza sanitaria. Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, le banche, il settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e quello postale continueranno invece a svolgere regolarmente le attività. Secondo le nuove direttive, inoltre, i settori autorizzati potranno operare dalle otto alle 20. (segue) (Res)