Malesia: Covid, accordo con Duopharma Biothech per 6,4 milioni di vaccini Sputnik V (3)

- "Non c'è il coprifuoco, ma spero che nessuno rimanga fuori dopo le otto di sera, perché non ci sarà attività economica dopo quell'ora", ha detto Yaakob durante una riunione con il capo della sanità Noor Hisham Abdullah, aggiungendo che “la chiusura della maggior parte dei settori economici ridurrà il numero di persone che lasciano le loro case per lavorare da 15 milioni a 1,5 milioni”. La maggior parte delle fabbriche del settore manifatturiero resteranno chiuse, ad eccezione dei poli coinvolti nella fattura di prodotti essenziali come cibo, bevande e articoli sanitari, ma saranno limitate ad operare al 60 per cento della loro capacità. Il blocco di due settimane fa parte di un piano in tre fasi annunciato dal primo ministro Muhyiddin Yassin venerdì scorso per combattere la più grave ondata di infezioni di Covid in Malesia dall’inizio della pandemia. (Res)