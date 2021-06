Agroalimentare: Rolfi, Lombardia produce 40 per cento del latte italiano, riportarlo nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è la regina italiana nella produzione di latte, con 5,5 milioni di tonnellate all'anno sui circa 12,5 milioni a livello nazionale. Nella nostra regione sono 3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono 600 mila le vacche allevate. Sono i dati diffusi dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in occasione del World Milk Day 2021."Oltre il 40 per cento del latte italiano - ha detto Rolfi - viene prodotto in Lombardia. Iniziative come la giornata dedicata al latte servono per alzare l'attenzione e diffondere dati e nozioni per contrastare alcune fake news. Un approfondito studio scientifico condotto nel 2020 dall'Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito come nel latte italiano i residui di antibiotici siano di cento volte inferiore a quanto consentito dalla legge. Il nostro 'oro bianco' garantisce una sicurezza alimentare senza pari. Nel 2021 estenderemo la ricerca a tutte le province lombarde e ad altre filiere strategiche per la zootecnia: carne e uova". Il monitoraggio in questione è stato compiuto su 1200 allevamenti di bovini, su oltre un milione di tonnellate per 52 campioni sulle cisterne. E tutti sono risultati negativi sulla presenza di molecole di antibiotici. (segue) (Com)