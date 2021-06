Polonia: Covid, ministro Sanità annuncia ingresso nel sistema Ue dei certificati vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia entra oggi nel sistema dei certificati digitali europei contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Oggi primo giugno la Polonia si unisce al sistema comunitario dei certificati, creato dalla Commissione europea per agevolare la libertà di movimento in Unione europea durante la pandemia di coronavirus", ha detto il ministro. Come ha spiegato, i certificati sono "una prova elettronica" della vaccinazione, della guarigione dal Covid-19 o dell'esito negativo di un test molecolare. "La Commissione non ha ancora deciso di introdurre quelli antigenici tra i test che possono attestare lo status di non contagiato", ha detto Niedzielski. "La Polonia si trova in un gruppo di sette Paesi che da oggi saranno collegati al sistema europeo", che partirà formalmente il primo luglio. (Vap)