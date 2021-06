Covid: Regione Lazio, Anac archivia procedimenti per affidamenti forniture e servizi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lettera inviata all’Agenzia regionale della Protezione civile e alla Regione Lazio, l’Anac "ha comunicato questa mattina l’archiviazione dei due fascicoli aperti sugli affidamenti fatti, in regime emergenziale, di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da Covid 19: mascherine, tamponi, reagenti, test diagnostici e disinfettanti". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (Com)