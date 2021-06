Covid: Moderna avvia richiesta Bla per vaccino over 18 a Fda statunitese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna, azienda di biotecnologie all'avanguardia nelle terapie e nei vaccini con Rna messaggero (mRna), annuncia in una nota di aver avviato il processo di presentazione alla Food and drug administration (Fda) statunitense per una domanda di licenza biologica (Bla) per la concessione del suo vaccino mRna Covid-19 per prevenire il virus in individui di età pari o superiore ai 18 anni. "Siamo lieti di annunciare questo importante passo nel processo normativo degli Stati Uniti per una domanda di licenza biologica (Bla) del nostro vaccino Covid-19", afferma Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Non vediamo l'ora di lavorare con l'Fda e continueremo a inviare i dati del nostro studio di fase 3 e a completare la presentazione", aggiunge. (segue) (Com)