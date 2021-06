Covid: Moderna avvia richiesta Bla per vaccino over 18 a Fda statunitese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna continuerà a inviare i dati per sostenere la Bla all'Fda nelle prossime settimane con una richiesta di revisione prioritaria. Una volta completata la presentazione della Bla, l'Fda informerà la Società quando sarà formalmente accettata per la revisione. Il vaccino Moderna Covid-19 è attualmente disponibile negli Stati Uniti con un'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua), che è stata concessa il 18 dicembre 2020. Ad oggi, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), negli Stati Uniti sono state somministrate oltre 124 milioni di dosi del vaccino Moderna Covid-19. (Com)