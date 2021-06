Viterbo: Panunzi (Pd), Borgo della cultura è centro di eccellenza che darà nuovo slancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto trasformerà l'Ospedale Grande degli Infermi in un vero e proprio centro culturale specializzato, innovativo, accessibile e con tutti gli standard di sicurezza richiesti dalle destinazioni d'uso previste e sarà anche sede dell'Archivio di Stato e della Soprintendenza. Per molti anni si sono susseguiti proposte, tentativi, possibili ipotesi di riqualificazione senza che andassero in porto - conclude il vice presidente della X commissione -. L'ospedale Grande degli Infermi è sempre rimasto, purtroppo, non fruibile dalla comunità viterbese. Un immenso patrimonio immobiliare che, attraverso una visione ad ampio respiro, tornerà a essere un luogo di attrazione turistica e centro di eccellenza culturale. Ringrazio il presidente Zingaretti, che ancora una volta dimostra tutta la sua attenzione per Viterbo e la Tuscia, e il ministro Franceschini, per aver dato il suo sostegno al progetto", conclude. (Com)