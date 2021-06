Regno Unito: governo "cautamente ottimista" sulle riaperture per il 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Scully, sottosegretario alle Imprese del governo britannico, si è detto "cautamente ottimista" a proposito delle riaperture e dell'allentamento finale delle restrizioni anti Covid previsto per il 21 giugno, ma messo a rischio dagli avvertimenti degli scienziati sulla crescente diffusione della variante indiana del virus. Scully ha ancora una volta affermato che il governo dovrà "guardare ai dati" prima di prendere una decisione finale , ricordando la riapertura pre-natalizia del 2020, da molti criticata come il catalizzatore finale che diede il via alla seconda ondata di contagi nel Paese. Scully, che ha rilasciato la propria intervista a "Times Radio", ha parlato in seguito alle affermazioni di diversi prominenti scienziati britannici che hanno chiesto al governo di ritardare le previste riaperture del 21 giugno, a causa del crescente aumento dei contagi in alcune aree del Paese. (Rel)