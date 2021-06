© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18.757 i liguri che da ieri sera hanno prenotato la vaccinazione anti Covid con AstraZeneca e Johnson&Johnson, su 20.500 vaccini disponibili, aderendo alla seconda chiamata volontaria rivolta agli over 18. Lo rende noto la Regione. Alle ore 13 erano 1.743 le dosi di AstraZeneca ancora prenotabili, esaurite solo in Asl5, mentre sono terminati in tutte le Asl i vaccini Johnson&Johnson (Ren)