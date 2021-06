Giustizia: Occhiuto, dopo scuse a Uggetti ci aspettiamo mea culpa M5S su Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta garantista di una parte del Movimento 5 Stelle - inaugurata dal ministro Di Maio, con pubbliche scuse all’ex sindaco di Lodi - pur se tardiva è una novità positiva per lo scenario politico italiano, anche in relazione alla riforma della giustizia che il governo e il ministro Cartabia hanno in cantiere. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ci sono ancora sacche di resistenza interne ai pentastellati - promosse soprattutto da Travaglio - ma il nostro augurio è che anche tra i grillini possa prevalere il buon senso e, finalmente, il rispetto della Costituzione. Adesso, però, occorre un ulteriore passo. Dopo le scuse a Uggetti ci aspettiamo un mea culpa anche in relazione alle assurde vicende del presidente Berlusconi. In 27 anni di impegno politico il nostro leader ha subìto ben 86 processi, per un totale di oltre 3.600 udieze. Una persecuzione giudiziaria che merita una chiara presa di posizione anche da parte di chi siede da anni stabilmente al governo e si propone di voler riformare, con l’esecutivo di unità nazionale, il sistema giustizia del nostro Paese", aggiunge. (Rin)